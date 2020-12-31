العامري: مخطط تشرين كان يهدف للاقتتال الشيعي الشيعي

2020/12/31 | 12:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، عن وقوف الولايات المتحدة الأميركية وحزب البعث المنحل وراء الاحداث التي رافقت تظاهرات تشرين الأول 2019، مؤكدا أنه كان يراد من ذلك الاقتتال الشيعي الشيعي.وقال العامري في كلمة خلال حفل تأبيني أقيم في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى وتابعتها /المعلومة/، إنه “بعد النصر على الارهاب حصلت احداث تشرين التي خطط لها حزب البعث وامريكا لدفع العراق نحو الفوضى”.وأضاف أن “الهدف من ذلك المخطط كان الاقتتال الشيعي – الشيعي”.من جانب آخر أكد العامري أن “مسيرة استذكار القادة الشهداء في الثالث من الشهر المقبل ستحدد مستقبل العراق”، مؤكدا بالقول: “ليكن للشعب العراقي صوت واحد باتجاه اخراج المحتل من البلاد”.



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