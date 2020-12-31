وفاة أسوأ سفاحي امريكا

2020/12/31 | 12:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولي: افرات نيوز} توفي سامويل ليتل الذي تصفه الشرطة الفدرالية الأميركية بأنه أسوأ سفّاح في تاريخ الولايات المتحدة بعدما أقر بارتكابه 93 جريمة قتل، أمس الأربعاء، عن 80 عاما، على ما أعلنت هيئة السجون في كاليفورنيا.

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