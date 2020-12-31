أبل تسحب تطبيقاً

2020/12/31 | 12:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز}سحبت شركة آبل تطبيق " vybe together" للحفلات السرية أثناء جائحة فيروس كورونا، من متجر التطبيقات الخاص بها.

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