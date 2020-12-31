2020/12/31 | 12:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على 12 إرهابي ضمن عصابات داعش في محافظة نينوى.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال المتابعة المستمرة لعناصر عصابات داعش، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 12 …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات: القبض على 12 من عناصر داعش في نينوى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات: القبض على 12 من عناصر داعش في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).