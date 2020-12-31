مجلس الوزراء يوصي بسحب مشروع قانون تصديق إتفاقية مع كوريا الجنوبية

2020/12/31 | 12:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن ارسال توصية الى مجلس النواب بحسب مشروع قانون تصديق اتفاقية مع كوريا الجنوبية.

وقالت الامانة في بيان لها يوم الخميس، ان مجلس الوزراء ارسل "توصية الى مجلس النواب بسحب مشروع قانون تصديق إتفاقية تسريع التعاون في المجال الإقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية".

وحسب بيان الامانة العامة فإن التوصية نصت على تولي وزارتي النفط والكهرباء التنسيق بينهما والجانب الكوري الجنوبي، بإعادة دراسة مشروع الإتفاقية وتقديم صيغة ملائمة.

PUKmedia / الامانة العامة لمجلس الوزراء

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