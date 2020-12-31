المكتب السياسي: كوردسات نجمة مضيئة في سماء الاعلام

2020/12/31 | 12:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الخميس، برقية تهنئة بمناسبة تأسيس فضائية كوردسات.

وجاء في نص التهنئة:

بمناسبة مرور 21 عاما على تأسيس فضائية كوردسات، نتقدم باحر التهاني والتبريكات الى جميع العاملين فيها، متمنين ان يكون العام الجديد، وافرا بالمشاريع والاعمال الجديدة.

ان شاشة كوردسات، ضيفة عزيزة على الاسر الكوردية، اينما كانت، كمنبر لايصال الحقائق والمسؤولية بالتعامل مع الاحداث.

نتمنى ان تواصل فضائية كوردستان، المضي بسياسيتها الصحيحة كخندق اعلامي اصيل لتعريف الشعوب على تراث وثقاقة شعب كوردستان، وتبقى نجمة مضيئة في سماء الاعلام الكوردي.

PUKmedia

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