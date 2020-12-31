روحاني: اغتيال سليماني أحد أكبر جرائم ترامب التي لا تغتفر

2020/12/31 | 12:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده وشعوب المنطقة ستنتقم في الوقت المناسب لمقتل قائد “فيلق القدس” السابق قاسم سليماني، محذرا من محاولات “بث التفرقة” و”إضعاف الحكومة” في البلاد.وقال روحاني خلال افتتاح مشاريع اقتصادية عبر الدائرة التلفزونية اليوم الخميس إن “طريق ومدرسة قاسم سليماني يتواصلان بعد اغتياله والعدو سيتضرر من عملية الاغتيال […]

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