الامانة العامة تعلن الاحد المقبل عطلة رسمية

2020/12/31 | 12:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الخميس ، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل بمناسبة اعياد رأس السنة “.

وقالت الامانة العامة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح (ع) وأعياد رأس السنة الميلادية، نتقدم بالتهاني والتبريكات لأهلنا المسيحيين وأبناء شعبنا العراقي العزيز، ونتطلع إلى المزيد من الاستقرار والأمن والبناء، وكل عام وأنتم بألف خير.

وسيكون بدء الدوام الرسمي للعام الجديد، يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/١/٤.

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