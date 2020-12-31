الشرطة المجتمعية تنقذ 3 فتيات من ’الابتزاز’ في محافظتين

2020/12/31 | 12:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، الخميس، إحباطها 3 عمليات ابتزاز لفتيات من محافظتي بغداد وصلاح الدين.

وجاء في بيان للداخلية تلقى "ناس" نسخة منه (31 كانون الاول 2020)، أنه "تمت عمليات الاحباط إثر ورود ثلاث مناشدات منفصلة عبر خطها الساخن (٣٩٧)، إثنان منها لفتاتين من محافظة صلاح الدين، حيث تمكنت مفارز المجتمعية في محافظتي نينوى وصلاح الدين وبجهود مشتركة من الوصول للمبتزين، الذين هم من سكنة محافظة نينوى واتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحقهما، بعد اعترافهما بجريمتيهما".

وأضاف البيان، "اما الثالثة فقد تمكنت الشرطة المجتمعية في بغداد من الوصول لمبتز فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، بمواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة، واتخذت بحقه الإجراءات اللازمة".

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