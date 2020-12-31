ميركل تتوقع أن تستمر ألمانيا بمواجهة “أوقات عصيبة” جراء كوفيد-19 في عام2021

2020/12/31 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تمتد أزمة فيروس كورونا التاريخية في المانيا الى عام الفين وواحد وعشرين، على الرغم من بارقة الأمل التي يمثلها اللقاح.

ونددت ميركل بنظريات المؤامرة التي نشرها مشككون بالفيروس، ليس فقط باعتبارها مزيفة وخطيرة بل لأنها ايضا مثيرة للسخرية ووحشية تجاه الذين عانوا جراء الوباء.

وحذرت المستشارة الالمانية من أن هذه الايام وهذه الأسابيع ستكون أوقاتا عصيبة، مشيرة الى أن هذا سيستمر لفترة طويلة.

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