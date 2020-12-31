الشابندر: اتركوا مزايداتكم ومصالحكم و”شوفونا مراجلكم”

2020/12/31 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع النائب السابق عزت الشابندر، قيام الولايات المتحدة بشن هجمات على العديد من الاهداف داخل العراق.

ورجح الشابندر في تغريدة نشرها على تويتر، ان يكون سبب النصيحة التي وجهها الجانب الأميركي للخارجية المصرية بتأجيل الزيارة القريبة للرئيس عبد الفتاح السيسي الى العراق، هو احتمال توجيه ضربات وشيكة الى اهداف في العراق، داعيا بعض الجهات التي تطلق التهديدات الى ترك المزايدات والمصالح، وان يكشفوا عن وطنيتهم ومراجلهم على حد تعبيره.

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