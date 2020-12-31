بالتزامن مع ارتفاع الدولار.. حكومة الإقليم تزيد سعر الغاز وآجور الكهرباء

2020/12/31 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/السليمانية..

أكد عضو مجلس محافظة السليمانية ريبوار حمد، الخميس، أن حكومة الإقليم قررت رفع سعر غاز الطعام ليصل سعره إلى 8500 دينار، بدلا من السعر السابق البالغ 7500 دينار للاسطوانة الواحدة.

وقال حمد في حديث لـ/المعلومة/ إنه “بالإضافة إلى رفع سعر أسطوانة الغاز، فقد قررت الحكومة رفع آجور الكهرباء، فضلا عن زيادة آجور المولدات الأهلية”.

وأضاف أن “هذه القرارات تأتي بالتزامن مع رفع سعر صرف الدولار من قبل الحكومة الاتحادية، والذي آثر على زيادة أسعار المواد الغذائية، في ظل تآخير صرف رواتب الموظفين وفرض استقطاعات عالية، انهكت حال المواطنين، وزادات من معدلات الفقر والبطالة”.وكان البنك المركزي قد قرر رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في إجراء قال عنه أنها تهدف للسيطرة على الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد.انتهى 15 ع

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