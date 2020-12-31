الحشد ينشر مقاتليه لتأمين الطريق الرابطة بين بغداد وكركوك

2020/12/31 | 12:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..نشر اللواء 52 بالحشد الشعبي، الخميس، مقاتليه لتأمين الطريق الرابطة بين بغداد وكركوك لتأمين وقفة احتجاجية لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القادة.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “اللواء 52 في الحشد الشعبي نشر مقاتليه في الطريق الرابطة بين بغداد وكركوك لتأمين وقفة احتجاجية ستخرج بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القادة.وأضاف البيان، انه “وفاءً لوطننا وقادتنا ستكون هناك وقفة احتجاجية كبيرة ضد التجاوزات على سيادة العراق بجميع أشكالها”.



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