2020/12/31 | 12:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين المقبل، موعدا لبدء الدوام الرسمي للعام الجديد.وذكرت الأمانة في بيان، اليوم الخميس، أنه “بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح (ع) وأعياد رأس السنة الميلادية، نتقدم بالتهاني والتبريكات لأهلنا المسيحيين وأبناء شعبنا العراقي العزيز، ونتطلع إلى المزيد من الاستقرار والأمن والبناء”.وأضاف البيان أنه “سيكون بدء الدوام الرسمي للعام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة العامة تحدد موعد عودة الدوام الرسمي بعد أيام عطلة رأس السنة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة العامة تحدد موعد عودة الدوام الرسمي بعد أيام عطلة رأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).