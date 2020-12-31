2020/12/31 | 12:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أصدر الجهاز المركزي للاحصاء، الخميس، تقديرات الناتج المحلي الاجمالي للفصل الثالث من سنة 2020.

وقال الجهاز في تقرير اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الاساسية للفصل الثالث لعام 2020 بلغت 53223.9 مليار دينار، وهي تساوي 45.02 مليار دولار"، مبينا ان "معدل تغير الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية سجلت انخفاضا بنسبة 21.05% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019".

واضاف الجهاز ان "معدل تغير الناتج الاجمالي بالاسعار الجارية للفصل الثالث 2020 ارتفعت عن الفصل الثاني 2020 بنسبة 31.08%".

واشارت الى ان "هذه المؤشرات مع مؤشرات اخرى ستعكس حجم النشاط الاقتصادي حيث يمكن من خلالها رصد كافة تحركات التدفقات الاقتصادية الرئيسة كالانتاج والاستهلاك كما تعد هذه المؤشرات الاقتصادية المهمة التي يحتاج اليها المخططون ومتخذو القرارات الاقتصادية من اجل رسم السياسات الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الوطني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي للإحصاء يصدر التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفصل الثالث من 2020) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي للإحصاء يصدر التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفصل الثالث من 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).