ديالى تعلن دخول خطة ’’رأس السنة’’ حيز التنفيذ

2020/12/31 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم الخميس (31 كانون الأول 2020)، دخول الخطة الأمنية الخاصة بحماية أعياد رأس السنة الميلادية حيز التنفيذ في كل مدن المحافظة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الخطة الأمنية الخاصة بأعياد رأس السنة الميلادية (الكريسمس) دخلت حيز التنفيذ في بعقوبة وبقية مدن ديالى".وأضاف، أن الخطة تكون "من خلال تأمين الأسواق والأماكن التي تشهد تدفق العوائل مع الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن امانة مجلس الوزراء الخاصة بالمرافق الاجتماعية".

وأشار إلى أن "شرطة ديالى وضعت خطة شاملة لأعياد رأس السنة، وخاصة نشر المفارز الراجلة والالية لتأمين الأجواء"، داعياً إلى "ضرورة الالتزام بالإرشادات الأمنية وعدم خرقها".

بدورهن، نظمن ناشطات، فعالية مبكرة للاحتفال بأعياد رأس السنة من خلال مسيرة من كنيسة أم البشارة وسط بعقوبة إلى تقاطع الفلاحة، وهن يرتدن ملابس بابا نويل ويوزعن الهدايا على الأطفال، كرسالة محبة وسلام وتآخي بين الأديان، خاصة أن المدينة تضم حاليا أكثر من 20 اسرة مسيحية.

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