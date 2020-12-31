2020/12/31 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس (31 كانون الأول 2020)، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر يوم الأحد المقبل بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح وأعياد رأس السنة الميلادية، نتقدم بالتهاني والتبريكات لأهلنا المسيحيين وأبناء شعبنا العراقي العزيز، ونتطلع إلى المزيد من الاستقرار والأمن والبناء، وكل عام وأنتم بألف خير، وسيكون بدء الدوام الرسمي للعام الجديد، يوم الإثنين الموافق 04 كانون الثاني 2021".

ويستعد العراق والعالم للدخول إلى العام الجديد وتوديع عام 2020، الذي كان استثنائياً ومختلفاً عن الأعوام السابقة، لما حدثت من أحداث عالمية ومحلية على مستوى العراق.

وميّز العام الحالي عن بقية الأعوام بشكل خاص، انتشار جائحة كورونا في عموم العالم، التي أصابت أكثر من 80 مليون شخص، وتسببت بوفاة مليون وأكثر من 700 ألف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل الدوام الرسمي في العراق يوم الأحد المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل الدوام الرسمي في العراق يوم الأحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).