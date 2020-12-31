كربلاء تطلق حملة لمراقبة الاسعار ومحاسبة المخالفين

2020/12/31 | 12:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء…

اطلقت قيادة شرطة كربلاء حملة لمراقبة الاسعار في المدينة ومحاسبة المخالفين ورفع الاسعار فوق النسبة المحددة.وقال المتحدث باسم القيادة علاء الغانمي لـ/المعلومة/، ان “لجان مشتركة من قيادة عمليات كربلاء وقيادة الشرطة والجريمة الاقتصادية والجهات المعنية باشرت بجولات ميدانية في الاسواق لمراقبة الاسعار بعد رفع سعر صرف الدولار”.واضاف الغانمي ان “اللجان اطلعت على وصولات تجار الجملة لمحاسبة المخالفين الذين يقومون برفع الاسعار اكثر من النسبة التي رفعت بسبب زيادة سعر الصرف”.انتهى/25

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