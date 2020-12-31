مجلس الوزراء يعطل الدوام الرسمي الاحد المقبل

2020/12/31 | 12:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين المقبل، موعدا لبدء الدوام الرسمي للعام الجديد.

وذكرت الأمانة في بيان أنه “بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح (ع) وأعياد رأس السنة الميلادية، نتقدم بالتهاني والتبريكات لأهلنا المسيحيين وأبناء شعبنا العراقي العزيز، ونتطلع إلى المزيد من الاستقرار والأمن والبناء”.

وأضاف البيان أنه “سيكون بدء الدوام الرسمي للعام الجديد، يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/١/٤”.

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