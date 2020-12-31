بالوثيقة.. اعفاء معاون مدير تربية البصرة

2020/12/31 | 12:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعفاء معاون مدير تربية البصرة جاسم داغر مهدي وتكليف حسام حنون ابو الهيل بمهام معاون المدير العام لشؤون التربية ليتم المباشرة بدءاً من تاريخ الانفكاك والمباشرة .

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