وزيـر الاتصالات يعلن عـزم وزارتـه إبـرام عقـد سنـوي مـع شركـة ديالـى العامـة لشـراء القابلـو الضوئـي

2020/12/31 | 12:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلـن وزير الاتصالات المهندس أركـان شهـاب الشيبانـي ، عن عزم وزارته إبرام عقد سنوي مع شركة ديالى العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن لشراء كامل الإنتاج من القابلو الضوئي المُنتج في الشركة المذكـورة .

جـاء ذلك خلال زيارة وزير الاتصالات والوفد المُرافق له الى الشركة المذكورة يوم الأربعاء الموافق ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٠ وإستقباله من قبل مدير عام الشركة المهندس : صـادق عبيـد العامـري : والمسؤولين فيها حيث أطلع السيد الوزير والوفد المُرافق له على إمكانيات معمل القابلو الضوئي وطبيعة الخطوط الإنتاجية المتوفرة فيه والمُتخصصة بإنتاج القابلو الضوئي بمُختلف الأنواع والسعات وبإمتياز من شركة روزندال النمساوية وأكد دعمه الكبير للشركة والمُنتج الوطنـي .

وتأتـي هذه الزيارة انسجاماً مع التوجه الحكومي بدعم وزارة الصناعة والمعادن والجهود الحثيثة التي يبذلها معالي وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز : والخُطط التي تبناها لديمومة العملية الصناعية في البـلاد .

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