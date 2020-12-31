تشكيل فرق عمل للاطلاع على اوضاع اللاجئين في اقليم كوردستان

2020/12/31 | 12:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين تشكيل فرق عمل ميدانية للاطلاع على اوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين في اقليم كوردستان ومحافظات الوسط والجنوب.

ونقل بيان للوزارة عن معاون مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الهجرة والمهجرين رئيس لجنة الدعم الإنساني صفاء حسين احمد، ان "الوزارة شكلت فرق عمل ميدانية للاطلاع على احوال السوريين والفلسطينيين في كل محافظات العراق " .

واضاف ان " الوزارة مستمرة بدعم فئات عنايتها من خلال تقديم الخدمات القانونية والانسانية لهم ، مبيناً انه تم تنظيم تسع جولات بالتنسيق مع فروع الوزارة في كل من محافظات ( دهوك -اربيل -كركوك - السليمانية – ديالى – صلاح الدين – نينوى – الانبار – بغداد – جنوب العراق ) لتقصي ومتابعة احوال السوريين البالغ عددهم ما يقارب (300,000 ) فرد في العراق والفلسطينيين وعدد من الجنسيات داخل الاراضي العراقية والتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات لتقديم المساعدات اللازمة لهم " .

PUKmedia / اعلام وزارة الهجرة

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