بعد نزاع مسلح وعبوات ناسفة.. الإطاحة بستة متهمين بـ’الدگة العشائرية’

2020/12/31 | 12:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، القبض على ستة متهمين وفق مايسمى بـ"الدگة العشائرية" في بغداد.

وذكر بيان للوكالة، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 كانون الاول 2020)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي أستخبارات الشرطة الاتحادية وبغداد تمكنت من إلقاء القبض على ستة متهمين مطلوبين وفق مايسمى الدگة العشائرية بعد نشوب خلاف بينهما استخدم فيه العبوات الصوتية التي خلفت أضرارا في منزلي طرفي النزاع بمنطقة الزعفرانية ببغداد، فضلاً عن مصادرة الاسلحة التي كانت بحوزتهم".

وأشار البيان إلى أنه "تم تسليم المتهمين الى مركز الشرطة بموجب وصل استلام اصولي".

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