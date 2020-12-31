طهران ستدفع 150 ألف دولار لكل من ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية

2020/12/31 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خصصت طهران مئة وخمسين ألف دولار لعائلات كل من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية عن طريق الخطأ مطلع العام الماضي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية إرنا.ونقلت الوكالة عن المعاونية القانونية لرئاسة الجمهورية الايرانية، أن الحكومة أقرت خلال اجتماعها الأسبوعي تخصيص مئة وخمسين ألف دولار أو ما يعادلها باليورو لكل من ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية والتي سيتم تسديدها لذويهم.

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