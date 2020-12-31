2020/12/31 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قتلت شرطة مدينة منيابوليس الأمريكية، اليوم الخميس (31 كانون الاول 2020)، رجلا في تبادل لإطلاق النار خلال تفتيش مروري في الجانب الجنوبي من المدينة، وهو أول من يلقى حتفه برصاص الشرطة منذ وفاة جورج فلويد.

وقال قائد شرطة منيابوليس مداريا أرادوندو في تصريح صحفي، إن "الضباط كانوا يجرون تفتيشا مرورياً للبحث عن مشتبه به، تشير الشهادات المبدئية للشهود إلى أن الهدف المقصود أطلق النار أولا على ضباط الشرطة الذين ردوا بإطلاق النار عليه".

وأضاف، أن "الكاميرات الملصقة على ملابس رجال الشرطة كانت تعمل خلال الواقعة"، مشيرا إلى "أنه سيجري نشر تسجيل مصور اليوم الخميس".

ومن جانب اخر، كلفت السلطات مكتب التحقيقات الجنائية بالتحقيق في الواقعة، ولم تتضح حتى الآن تفاصيل بشأن هوية القتيل أو خلفيته أو عرقيته.

وتجمع محتجون أمام محطة وقود بالقرب من موقع إطلاق النار وحثتهم السلطات على الابتعاد عن أي "سلوك إجرامي مدمر".

وشهدت منيابوليس احتجاجات واسعة النطاق على عنف الشرطة والنزعة العنصرية امتدت تدريجيا إلى أنحاء أخرى من الولايات المتحدة والعالم في أعقاب وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي أسود، في 25 مايو بعد أن جثم رجل شرطة بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الأمريكية تقتل رجلاً في مدينة منيابوليس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الأمريكية تقتل رجلاً في مدينة منيابوليس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).