برلمان كردستان يعلن انتهاء دورته الخريفية ويدخل بعطلة تشريعية

2020/12/31 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أعلنت رئاسة برلمان كردستان، الخميس (31 كانون الأول 2020)، انتهاء دورته الخريفية الخامسة، والدخول بعطلة تشريعية.

وقالت الرئاسة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "برلمان كردستان أنهى دورته الخريفية للسنة الثانية من الدورة الانتخابية الخامسة".

وأضافت، أنه "وفق حكم الفقرة الاولى من المادة 7 والفقرة الثالثة من المادة 18 من المنهاج الداخلي لبرلمان كردستان ـ العراق، تنتهي الدورة الخريفية السنة الثانية للدورة الانتخابية الخامسة".

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