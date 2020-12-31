الهنداوي: لايوجد أي سبب لتأجيل موعد الانتخابات المحدد

2020/12/31 | 13:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الخميس، وجود 750 فرقة جوالة خاصة بالمفوضية ستنفذ حملة بداية الشهر المقبل لتحديث بيانات الناخبين، مبيناً عقد مذكرة مع وزارة الداخلية لحماية هذه الفرق خلال عملها.وقال الهنداوي، في تصريح صحفي، إنه “تم إلغاء البطاقات القصيرة الأمد الصادرة سابقاً من قبل المفوضية، وهي بصدد […]

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