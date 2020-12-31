التجارة تحدد موعد تطبيق نظام الدفع الالكتروني

2020/12/31 | 13:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة التجارة، الخميس، تطبيق نظام الدفع الالكتروني للمصدرين والمستوردين خلال منتصف شهر كانون الثاني المقبل.

وذكر مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية سرمد طه سعيد في تصريح صحفي، اليوم (31 كانون الاول 2020)، إن "الشركة وقعت عقدا مع البنك المركزي، فيما يخص الدفع الالكتروني، إذ سيكون منتصف الشهر المقبل موعدا لتطبيق نظام الدفع الالكتروني، مما سيسمح للمصدرين والمستوردين بالدفع من خلال أي بطاقة متوفرة".

وأضاف، أنه "تم تقديم عروض مغرية للمصدرين، من خلال منح عشرة بالمئة من قيمة الفاتورة بدون مقابل، دعما للمصدر العراقي، إذ أن غايتنا ليس التصدير فقط، وأنما أن تكون الحوالة في المصارف العراقية، وتوفير العملة الصعبة".

واوضح أن "مجلس الوزراء أصدر سابقا قرارا لأن يكون التصدير مطلقا، لكننا فوجئنا بتوقف تصدير معظم المواد بسبب وجود قوانين تعارض القرار".

واشار الى ان "التجار عندما باشروا بالتصدير فوجئوا بتوقف تصدير الحصى ومصنعات الالمنيوم وغيرها، إذ يجب أن نأخذ موافقات القطاعية، بعدها يسمح بالتصدير، فضلا عن وجود قوانين أصدرت في السنين السابقة يحيل دون عملية التصدير، وبالتالي ينبغي أن نقدم مقترح قانون إلى مجلس الوزراء ويصادق عليه، ويرسل إلى مجلس النواب ويعرض للقراءة أولى والثانية بعدها يصدر به قرار".

ا.ح

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