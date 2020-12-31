2020/12/31 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، عن

إلقاء القبض على ستة متهمين مطلوبين وفق

مايسمى الدگة العشائرية بمنطقة

الزعفرانية ببغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تمكنت مفارز وكالة

ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استخدموا العبوات الصوتية .. القبض على ستة متهمين "بالدگة العشائرية" في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استخدموا العبوات الصوتية .. القبض على ستة متهمين "بالدگة العشائرية" في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).