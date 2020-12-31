مزاجية الحرف ولحظة البوح من حوارنا مع الصحفي والأديب جمال المظفر- الحلقة الثانية – من المثقف العضوي؛ منظومة متكاملة -في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2020/12/31 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 2. لديك كومة تناهيد ، ونبع وجد ضل طريقه ، ولضى عشق وثغر قصيدة يراودك عن نفسه ، وشعوذة وتبتل يقيم خيامه على حدود الجنبات لمن ستملأ كؤوس التمني وتشرب نخبه قصيدتك المشتهاة ؟يجيبنا الأديب جمال المظفر قائلًا: في عالمنا العربي وفي تجاربنا الذاتية ، نعتاش على التمني لان الواقع لايسمح لنا بممارسة حرية العقل ، يراد منا ان نكون اسرى التابوهات والتي تتعدد سقوفها ، السياسية والدينية والاجتماعية ، ......





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