عليوي: رفض الخروقات ليس تغييراً لموقفنا بعودة الجماهير

2020/12/31 | 13:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع –حسين عمار

أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي عباس عليوي، تواصل المساعي البرلمانية لعودة الجماهير الى الملاعب ولو بشكل نسبي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بتوجيهات خلية الأزمة حرصاً على سلامة الجميع .

وقال عليوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية ( واع )، اليوم الخميس: إن" البعض يعتبرون موقف اللجنة برفض حالات الخرق المسجلة على بعض جماهير الأندية هو تغيير موقف بعد المطالبة من وزارة الصحة بالسماح للجماهير بالتواجد على المدرجات "، مبيناً أنه " ليس تغيير موقف بقدر ماهو تأكيد على الالتزام بالتوصيات الصحية ".

وتابع عليوي أن" المطالب مازالت مستمرة بعودة الجماهير ولكن وفق القانون وبالتالي ما يحصل هو الخوف مما لا تحمد عقباه اذا لم تتدارك الجهات المسؤولة حسب موقعها بمعالجة هذه الخروقات للحفاظ على أرواح الناس"، لافتاً إلى أن" لجنة الصحة والسلامة الحكومية هي صاحبة الرأي الأول والأخير بهذا الأمر و لجنة الشباب والرياضة تواصل متابعتها للموضوع مع مقرر اللجنة جواد الموسوي وتتم دراستها بشكل فني ومهني ".

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