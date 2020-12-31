مستشار رئيس الوزراء يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

2020/12/31 | 13:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الخميس، جميع متطلبات الانتخابات المبكرة متوفرة، ولا يوجد مبرر لتأجيل موعدها، لافتا الى وجود 750 فرقة جوالة خاصة بالمفوضية ستنفذ حملة بداية الشهر المقبل لتحديث بيانات الناخبين، فيما أشار الى وعود نيابية لاقرار قانون المحكمة الاتحادية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وقال الهنداوي …

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