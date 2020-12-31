رونالدو يكشف عن حلمه الذي يأمل بتحقيقه قبل اعتزاله كرة القدم

2020/12/31 | 13:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن حلمه الذي يأمل بتحقيقه قبل اعتزاله كرة القدم.وأكد رونالدو، خلال مقابلة مع شبكة “سكاي سبورتس”، أنه “لا يفكر بالاعتزال رغم بلوغه سن الـ35 عاما”، قائلا: “أنا بخير، وأشعر أنني في لحظة رائعة، ولكن لا أعلم ماذا سيحدث فيما بعد”.وأضاف: “أعيش الحاضر واللحظة، وهذه الفترة […]

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