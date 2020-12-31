750 فرقة جوالة تبدأ حملة الشهر المقبل لتحديث بيانات الناخبين

2020/12/31 | 13:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الخميس، عن وجود 750 فرقة جوالة خاصة بالمفوضية ستنفذ حملة بداية الشهر المقبل لتحديث بيانات الناخبين.وقال الهنداوي في تصريح أوردته كالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم إلغاء البطاقات القصيرة الأمد الصادرة سابقاً من قبل المفوضية، وهي بصدد إعداد خطة كاملة لمنح جميع الناخبين بطاقة طويلة الأمد (البايومتري)”.وأضاف أن “المفوضية ستبدأ حملة موسعة جداً، ابتداء من يوم الثاني من شهر كانون الثاني، وستكون واسعة ومغطاة إعلامياً، من أجل ذهاب الناخبين لتحديث بيانتهم والحصول على بطاقة البايومترية”، مبيناً أن “جزءاً من هذه العملية ستكون بتفعيل عمل 750 فرقة جوالة خاصة بتسجيل الناخبين في مناطقهم”.وأشار الهنداوي إلى أن “هناك مذكرة مع وزارة الداخلية لتوفير الجانب الأمني لهذه الفرق الجوالة، ولجميع عمل المفوضية في المناطق خارج المدن”، مؤكداً “وجود عزم كبير لتسجيل ما تبقى من الناخبين غير الحاصلين على بطاقة طويلة الأمد”، داعياً “الناخبين لمراجعة المراكز المخصصة لتحديث بياناتهم”.وأكد أن “جميع المتطلبات لإجراء الانتخابات المبكرة متوفرة، والفرصة الزمنية تبقى منها خمسة أشهر ونصف الشهر، أضافة إلى أن المفوضية أعلنت أنها أنجزت 65 بالمئة من البطاقة البايومترية طويلة الأمد”، مشيرا إلى أن “القانون موجود، والتخصيصات المالية موجودة، وهنالك وعود من مجلس النواب بإنهاء قضية تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مما سيتوفر كل شيء ولا يوجد أي سبب لتأجيل موعد الانتخابات”.



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