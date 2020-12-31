الاستخبارات تطيح بـ12 عنصراً ينتمي لداعش الارهابي في نينوى

2020/12/31 | 13:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وكالة الاستخبارات المتمثلة بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على 12 ارهابيا من تنظيم داعش في محافظة نينوى.

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