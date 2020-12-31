رحلات الخطوط الجوية العراقية في رأس السنة

2020/12/31 | 13:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نشرت الخطوط الجوية العراقية، جدول رحلاتها ليوم الجمعة، رأس السنة الميلادية الجديدة 2021.

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