الاستخبارات تطيح بـ 12 ارهابيا

2020/12/31 | 13:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات يوم الخميس، عن اعتقال 12 ارهابيا في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه " من خلال المتابعة المستمرة لعناصر عصابات داعش، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 12 ارهابيا ضمن عصابات داعش مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية".

واضافت: ان المعتقلين عملوا بما يسمى ديوان الجند و المعسكرات العامة و فرقة السيلاوي ووحدة الدفاع الجوي صفة مقاتل وعنصر اسناد تحت كنى واسماء مختلفة، مشيرا الى انهم اعترفوا خلال التحقيقات الاولية بأنتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في الفترات الماضية التي سبقت عمليات التحرير.

وأكدت أنه تم تدوين اقوالهم واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل.

PUKmedia عن اعلام الوكالة

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