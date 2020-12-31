ريواز فايق: كوردسات صوت وصورة الجميع

2020/12/31 | 13:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت الدكتورة ريواز فايق رئيسة برلمان كوردستان، فضائية كوردسات بمناسبة ذكرى تأسيسها.

وجاء في نص التهنئة، تلقى PUKmedia نسخة منه:

بمناسبة حلول ذكرى الحادية والعشرين لتأسيس قناة كوردسات الفضائية نهنئكم بأجمل التهاني والتبريكات مديرا وأعلاميين وتقنيين ومنتسبي هذه المؤسسة الإعلامية جميعأ، آملين لكم دوام النجاح والازدهار.

من المعلوم أن مكانة هذه القناة الرائعة في مجال الإعلام نتيجة لمرحلتين سبقتا ظهورها، إعلام الثورة الحديثة من جهة، ومبادرة الاتحاد الوطني الكوردستاني في تأسيس أولى القنوات التلفزيونية وأولى الجرائد اليومية، وغيرها من اوائل الوسائل الإعلامية ما بعد الانتفاضة، ولكن تميز كوردسات في توجيه المجتمع الكوردي بأحسن الأساليب وخدمة طبقات المجتمع كافة، دون العدول عن القيم الجميلة للعمل الإعلامي تنبيء بوضوح ان كوردسات لها بصمتها المميزة الخاصة بها، لذا فإن كوردسات هي صورة وصوت الكورد، بل صورة وصوت الجميع.

مرة أخرى أبارك منتسبي هذه القناة الكوردية الأصيلة في ذكرى تأسيسها، راجية لهم دوام التوفيق والازدهار.

PUKmedia

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