2020/12/31 | 13:17 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين المقبل، موعدا لبدء الدوام الرسمي للعام الجديد.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته قناة (7sky) الفضائية أنه “بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح (ع) وأعياد رأس السنة الميلادية، نتقدم بالتهاني والتبريكات لأهلنا المسيحيين وأبناء شعبنا العراقي العزيز، ونتطلع إلى المزيد من الاستقرار والأمن والبناء”.

وأضاف البيان أنه “سيكون بدء الدوام الرسمي للعام الجديد، يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/١/٤”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة مجلس الوزراء : تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل 7 SKY TV.

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