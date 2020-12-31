2020/12/31 | 13:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد ..

كشف المدرب الدولي سعد حافظ، ان لاعبين فقط تمكنا من صنع الفارق في الدوري الممتاز بكرة القدم.

وقال حافظ في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مستويات اللاعبين متذبذبة بسبب اقامة المباريات من دون جمهور ولظروف الجائحة وغيرها من الأمور التي اثرت على مستوياتهم”.

واضاف ان “الثلث الأول من عمر الدوري انتهى ولا يوجد لاعبين يعملون الفارق، باستثناء مصطفى ناظم الديوانية وجبار كريم امانة بغداد، فهمنا من صنعا الفراق حتى الان”.

يذكر ان الدوري العراقي الممتاز مر على انطلاقه 11 جولة حتى الان.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب: لاعبان فقط صنعا الفارق في دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب: لاعبان فقط صنعا الفارق في دوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).