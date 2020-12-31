خبير أمني: كل المؤشرات تؤكد بان التحشيد الأمريكي “حرب نفسية”

2020/12/31 | 13:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد الخبير الأمني صباح العكيلي, الخميس, ان التحشيد الأمريكي العسكري في المنطقة غرضه ارسال رسالة لإيران لمنعها من التفكير بالثأر لقادة النصر مع قرب الذكرى الأولى للجريمة الامريكية البشعة , مشددا بان التحشيد مجرد استعراض للقوة وتهديد نفسي.وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تجديد الولايات المتحدة الامريكية بارسال الطائرات القاصفة ( بي 52 ) لمنطقة الشرق الأوسط ما هو الا رسالة أمريكية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لمنعها من التفكير بالثأر لقادة النصر لقرب مرور الذكرى الأولى للجريمة الامريكية البشعة” .وأضاف العكيلي، ان ” كل المؤشرات تؤكد لاوجود أي نية للامريكان بضرب اهداف إيرانية وان التحشيد مجرد استعراض للقوة وتهديد نفسي ” .وأوضح ان ” الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تتردد في الرد العنيف والقاسي في حال غامر ترامب بضرب اهداف إيرانية ” , مبينا ان ” ظهران تحتفظ بحقها بالرد على ما قترفته إدارة ترامب بحق استهداف قادة النصر من جريمة وكل القوانيين الدولية تسوغ لها ذلك الا ان سوف لن تتسرع وهي من تحدد الضربة والزمان ” .



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