الذهب يتجه إلى أفضل أداء سنوي منذ 2010

2020/12/31 | 13:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تتجه أسعار الذهب، اليوم الخميس، لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010، رغم تعرض المعدن الأصفر لضغوط من جرّاء ضعف احتمالات تقديم إعانات مالية أكبر بهدف تحفيز الاقتصاد الأميركي.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1886.94 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، لكنه مرتفع بأكثر من 24 في المئة هذا العام.[…]

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