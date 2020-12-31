بأكثر من 4700 حالة.. العراق الأول عربياً بالقتل الجنائي في 2020

2020/12/31 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

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نشر مفتش وزارة الداخلية السابق، مدير عام التدريب والتأهيل في الوزارة، جمال الأسدي، احصائية بعدد حالات القتل الجنائي في العراق.

وكتب الاسدي في منشور له، "تصاعد مخيف للجرائم في العراق وتوقع بصدراته عربياً العام المقبل".

واضاف ان "القتل الجنائي في العراق جريمة متزايدة وستزيد"، مضيفان ان "عدد الجرائم كانت بحدود 4300 حالة قتل في 2015 وبحدود 4400 حالة في 2016".

وتابع "وارتفعت الى 4600 حالة في 2017 ومثلها في 2018 كما أرتفعت الى 4180 حالة قتل 2019".

واردف "أما في عام 2020 فقد وصلت حالات القتل الى اكثر من 4700 حالة"، مشيرا الى ان "العراق اكثر دولة عربية فيها حالات قتل جنائية وبنسبة سنوية تصل الى اكثر من 11,5 لكل مائة الف "..

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