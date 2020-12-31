القضاء الكويتي يصدر حكماً بإعدام مواطنة عذبت خادمتها حتى الموت

2020/12/31 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الخميس (31 كانون الاول 2020)، حكما بإعدام مواطنة كويتية شنقا، وذلك بعدما ارتكبت جريمة تعذيب خادمتها الفلبينية حتى الموت.

وأفادت وسائل الاعلام الكويتية، بان "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المواطنة وزوجها في سبتمبر الماضي، بتهمة تعذيب العاملة، حيث قامت المتهمة بتعذيبها بعلم زوجها، عبر حرقها باستخدام الملاعق والسكاكين، وتعليقها في الحمام، وحرمانها من الطعام".

واضافت، "إثر التعذيب، تدهورت صحة العاملة المنزلية، وفارقت الحياة في المستشفى".

وذكرت وسائل الاعلام الكويتية، ان محكمة الجنايات في الكويت اصدرت، اليوم حكما بإعدام بحق المتهمة"، لافته الى انه "لا يعتبر حكم محكمة الجنايات نهائيا حيث تستطيع المواطنة نقض الحكم".

ومن جانب اخر، قالت محامية السفارة الفلبينية فوزية الصباح، إن "الحكم الذي صدر عادل ومطابق للقانون والشريعة، حيث أن المتهمة ضربت المجني عليها ضربا مبرحا على مدار عدة أيام ثم احتجزتها في غرفتها ومنعت عنها العلاج إلى أن توفيت".

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