كورنا يغيب رئيس نادي برازيلي بعد أن نجا من تحطم طائرة

2020/12/31 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن نادى شابيكوينسى البرازيلى وفاة رئيسه باولو ماجرو إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد بعدما دخل في حالة خطرة منذ 18 كانون الاول بأحدى مستشفيات البرازيل متأثرا بالمضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس التاجى، والذى تولى رئاسته قبل عام واحد فقط عقب هبوط الفريق للدرجة الثانية.

وأصدر نادى شابيكوينسى بياناً رسمياً أكد فيه: "نحن مصدومون تماماً وقلوبنا يسيطر عليها الحزن والدهشة، بشجاعته وحكمته، سمح للفريق بالعودة إلى طريق الانتصارات"، معرباً عن "امتنانه للرجل الذي دخل تاريخنا، وأصبح خالداً فيه، بعدما أعاد بنائه من جديد".

وتعرض شابيكوينسى لحادث مؤلم فى 28 تشرين الثاني 2016، عندما تحطمت الطائرة التى كان يسافر على متنها الفريق إلى مدينة ميديين الكولومبية لخوض نهائى كوبا سود أمريكانا.

وتسبب الحادث فى مصرع 71 شخصاً من بين 77 كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية البوليفية "لاميا"، بمن فيهم لاعبون وأعضاء من مجلس الإدارة والجهاز الفني، بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين رافقوا الفريق لتغطية مشاركته في أول نهائي له في بطولة دولية، بعدها تم إعلان شابيكوينسي بطلاً لكأس كوبا سود أمريكانا لعام 2016، وشارك لأول مرة في بطولة كوبا ليبرتادوريس في عام 2018.

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