إنشاء 3 ملاعب جديدة لدعم الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا

2020/12/31 | 13:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت تقارير صحافية، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى إنشاء ثلاثة ملاعب لدعم استضافة بطولة كأس آسيا 2027 لكرة القدم.

أشارت صحيفة عكاظ، اليوم الخميس، إلى أن المملكة تسعى لإنشاء ثلاثة ملاعب في الرياض، والقدية، والدمام، إلى جانب جاهزية 7 ملاعب، هي إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، وإستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وإستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وملعب إستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وإستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، يأتي ذلك ضمن دعم ملف استضافة المملكة العربية السعودية لكأس أمم آسيا 2027.

وتضمن ملف الاستضافة السعودية تحديد ثمان ملاعب أساسية، منها خمسة ملاعب في الرياض وهي إستاد الملك فهد الدولي، وإستاد جامعة الملك سعود، وإستاد الأمير محمد بن سلمان، وإستاد الأمير فيصل بن فهد، وإستاد مدينة القدية، وملعبان بجدة هما إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وإستاد الأمير عبدالله الفيصل، وملعب واحد بالدمام سيتم إنشاؤه مستقبلاً.

فيما سيكون ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة “احتياطيين”.

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