ترامب يترك ضيوفه في فلوريدا ليحتفل بالعام الجديد…في واشنطن

2020/12/31 | 13:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غيّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، جدول أعمالهما وقررا قضاء ليلة رأس العام في واشنطن، بصورة مفاجئة، والتخلي عن حضور حفل كان مقرراً في فلوريدا.

ومن المخطط أن يغادر الاثنان فلوريدا صباح اليوم الخميس، حسب برنامج يومي مُحدث نشره البيت الأبيض، ولن يحضر ترامب حفل رأس العام الجديد في منتجعه “مار إيه لاغو”، رغم شراء الضيوف تذاكره، حسب وسائل إعلام أمريكية.

ولم يذكر البيت الأبيض سبب المغادرة المفاجئة.

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