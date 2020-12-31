2020/12/31 | 13:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- وجهت قيادة عمليات البصرة، الخميس، تحذيرا لاهالي المحافظة بمنع إستخدام الأسلحة النارية تحت أي ذريعة كانت وعدم إطلاق العيارات النارية خلال احتفالات رأس السنة.وهدد قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، بـ”اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية في المحافظة خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات البصرة توجه تحذيرا لمطلقي العيارات النارية عشية رأس السنة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة توجه تحذيرا لمطلقي العيارات النارية عشية رأس السنة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة توجه تحذيرا لمطلقي العيارات النارية عشية رأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).