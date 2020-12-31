عليوي: رفض الخروقات ليس تغييراً لموقفنا بعودة الجماهير

2020/12/31 | 13:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي عباس عليوي، اليوم الخميس، تواصل المساعي البرلمانية لعودة الجماهير الى الملاعب ولو بشكل نسبي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بتوجيهات خلية الأزمة حرصاً على سلامة الجميع .وقال عليوي في تصريح صحفي، إن “البعض يعتبرون موقف اللجنة برفض حالات الخرق المسجلة على بعض […]

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