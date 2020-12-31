التجارة العراقية تُحدد موعد تطبيق نظام الدفع الالكتروني

2020/12/31 | 13:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، عن بدء تطبيق نظام الدفع الالكتروني للمصدِّرينَ والمستوردينَ، اعتبارا من منتصف شهر يناير/ كانون الثاني.وقال مدير الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية سرمد طه سعيد لوكالة الأنباء …

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